Petrol
113.12
0.00%
Euro
18.2628
0.43%
Dolar
17.335
0.06%
Altın
1.027
0.26%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
348.137
9.76%
BTXN Coin
8.41
14.26%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi

    Yaşlı bir adamın “elini öpmek istiyorum” talebini geri çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alnımdan öp” dedi. Samimi anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 08:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ev ziyareti gerçekleştirdi, yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

    Yaşlı bir adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında görünce önce çok duygulandı.

    Elini öpmek istedi

    Ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam, sonrasında Erdoğan’ın elini öpmeye kalkıştı.

    Ancak Cumhurbaşkanı buna izin vermedi.

    “Alnımdan öp” dedi

    İkili karşı karşıya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alnımdan öp” dedi.

    Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü.

    Samimi anlar gülüşmelere neden oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı adama: Elimi öptürmem alnımdan öp VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    'Evlatlarımla gurur duyuyorum'
    Gündem

    'Evlatlarımla gurur duyuyorum'

    Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti
    3. Sayfa

    Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti

    Görüş Bildir