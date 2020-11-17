Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i Külliye'de ağırladı

Yapılan operasyonlar sonucu sağlıklarına kavuşan Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizlerine, Derman ve Yiğit ismi verildi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

İNGİLTERE'YE GÖTÜRÜLDÜLER

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

ÜÇ OPERASYON YAPILDI

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e, hastanede bir süre tedavi uygulandı.

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KÜLLİYE'DE AĞIRLANDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Doktor Owase Jeelani'yi kabul etti.

ERDOĞAN VE EŞİNDEN YAKIN İLGİ

Derman ve Yiğit, kabul sırasında yere serilen bezin üzerinde kendilerine verilen oyuncaklarla oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, iki kardeşle yakından ilgilendi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Baba Ömer Evrensel, çocuklarının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu, "Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Bize en büyük umudu verdiler, buralara kadar gelmemizi sağladılar.

"BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİYORLAR"

Tek hayalimiz buydu, gerçek oldu. Şu an kendi kendilerine oynuyorlar, istediklerini yapıyorlar. Bunları görebilmek o kadar güzel ki. Bağımsız hareket edebiliyorlar. Ankara'da da iki ay fizik tedavi görecekler." ifadeleriyle anlatmıştı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Ameliyattan önce çocukların emeklemeye ve yürümeye çalışırken birbirlerinin canını acıttığını anlatan anne Fatma Evrensel ise "Başlarından hiç ayrılmıyordum. Bir anne olarak evlatlarıma sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyordum ve bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum. Izdırap bitti, o kadar güzel bir duygu ki. Çocuklarım sağlıklarına kavuştular, devletimizden Allah razı olsun." diye konuşmuştu.