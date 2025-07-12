Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyor

Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda barınan “Sultan” ve “Nil” adlı aslan çiftinin üç yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanların isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak bir anketle belirlenecek.

PARKIN YENİ MASKOTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de isimlerini verdiği ve talimatıyla parka getirilen “Sultan” ve “Nil”in 1,5 aylık yavrularına özel bir bakım uygulanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavruların parkın yeni maskotları haline geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Normalde aslanlar bir ya da iki yavru doğurur. Ancak sağlıklı bakım, dengeli beslenme ve uygun yaşam koşulları sayesinde üçüz yavrular dünyaya geldi. Şu anda anneleri tarafından emziriliyorlar, arada kırmızı etle tanıştırıyoruz. Üç aylık olduklarında tamamen etle beslenmeye geçecekler. İsimleri ise sosyal medya anketiyle belirlenecek, en çok önerilen isimleri değerlendirmeye alacağız.

Özsöyler ayrıca, yavrular ve ebeveynleri için “Aslan Adası” adını verdikleri yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini açıkladı. Camla çevrili bu özel alan sayesinde ziyaretçiler, aslanları doğal ortamlarında yakından gözlemleyebilecek.