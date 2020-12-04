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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Polis Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı

    Erdoğan, Şehit Barış Göl'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
    • AA
    • 04.12.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 14:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Polis Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı

    Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş'ta olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti.

    Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu Polis Memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

    BARIŞ GÖL'ÜN AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, şehit Polis Barış Göl ün ailesine başsağlığı mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, şehit Polis Barış Göl ün ailesine başsağlığı mesajı #2

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