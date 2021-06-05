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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen Merve Ergül'e selamlarını iletip, şifalar diledi.
    • AA
    • 05.06.2021 - 16:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Merve Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.

    Serebral palsi hastası olan Ergül, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

    Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.

    Mesajında Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan serebral palsi hastası Merve ye video mesaj #1

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