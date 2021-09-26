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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı

    Torunu Aybike’nin kedisi ile olan kareleri resmi hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 16:49
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmeleri için gittiği ABD’den döndü, TEKNOFEST’e katıldı.

    Özellikle son 1 haftada yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar gününü ise dinlenmeye ayırdı.

    Tatil gününde Cumhurbaşkanı’ndan çok özel kareler geldi.

    “GÜNCEL GELİŞMELERE PEK MERAKLI”

    Gazetelere göz gezdiren Erdoğan’a torunu Aybike’nin kedisi de eşlik etti. Bu anları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı” notunu düştü.

    Hayvanlara olan sevgisini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

    BİNLERCE BEĞENİ ALAN PAYLAŞIM

    Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Birçok kullanıcı, kedi ile olan fotoğrafların altına gülücüklü emoji bırakırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev halleri de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatil günü paylaşımı #4

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