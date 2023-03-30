Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı askerlik arkadaşı anlattı Hasdal’da askerlik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asteğmen olduğunu söyleyen Trabzonlu arkadaşı, “Ayrıcalık istemezdi. Onun komutasındaki askerler, onu çok seviyordu” dedi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1981 yılında İstanbul Hasdal’da askerlik yapan 65 yaşındaki Trabzonlu Ahmet Hacıahmetoğlu, Erdoğan ile olan askerlik anılarını anlattı.

Kabataş Lisesi'nden mezun oldu

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Hacıahmetoğlu, "Kabataş Lisesi mezunuyum. 1981 yılında askere gittim. Hasdal istihkam alayında askeri gazinoda er olarak askerlik yaptım. Nuri Albayrak memleketten komşumdu. Cumhurbaşkanı ile tanışmamız onun sayesinde oldu.” dedi.

"Ayrıcalık istemezdi"

“Yemek dağıtımı yapıyordum, orada tanıdım kendisini” diyen Hacıahmetoğlu, şöyle devam etti:

Askeri gazinoda sadece rütbeliler yemek yiyebiliyordu. Cumhurbaşkanı yemeğe geç geliyordu biraz. Ben de neden geç geldiğini sorunca, namazı kıldıktan sonra geldiğini söylediler. 'Sıcak yemek ayırayım' dedim ona, 'Hayır' dedi, 'Herkes ne yiyorsa bana da ondan ver' dedi. Ayrıcalık istemezdi. Onun komutasındaki askerler, onu çok seviyordu. Çok iyi bir insandı. İnsan görünce anlıyor. Taburlarımız farklıydı. O 77’nci piyade alayındaydı. Ben istihkam alayındaydım. Tabii o zaman Cumhurbaşkanı olacağını bilmiyorduk. Cumhurbaşkanını askerden sonra 2-3 kez gördüm. Ama şu an bir görüşmemiz yok.

"Diplomasının olmadığını söyleyenler var"

"Cumhurbaşkanımız askerde asteğmendi" diyen Hacıahmetoğlu, şunları söyledi:

Diplomasının olmadığını söyleyenler var. Ben İstanbul Kabataş Lisesi mezunuyum. Madem lise mezunları asteğmenlik yapıyordu, en iyi lisede ben okudum. Ben neden asteğmen olamadım? Onbaşı bile değildim. Bu tarz şeylere milletin inandığını mı zannediyorlar? Bu adam ben askerken asteğmendi. Ben askerlik yaptığımda, lise mezunları asteğmenlik yapsaydı ben de yapacaktım.

Cumhurbaşkanı ile yemek yemek istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile akraba olduklarını da belirten Hacıahmetoğlu, “Süleyman Soylu ile ben hala-dayı çocuklarıyız. Annemle de Süleyman Soylu'nun annesi öz amca çocuğudur. Çok çalışkan bir insandır. Evine bir akşam kalmaya bile gelemiyor. İki tane arzum var. Cumhurbaşkanımız ve Savcı Sayan ile bir yemek istiyorum. Savcı Sayan'ı da çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah benim ömrümden alsın ona versin.” şeklinde konuştu.