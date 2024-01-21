Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulandıran kalem anısı Annesine düşkünlüğüyle iyi bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de üretilen ilk dolma kalemle kağıda yazdığı not, öğrenenleri duygulandırıyor.

ensonhaber.com

Gazeteci Adem Metan, X hesabından yeni öğrendiği ilginç bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Metan’ın anlatımına göre olaylar şöyle gelişir;

Türkiye’de üretilen dolma kalem serisinin ilki, kalemi üretenler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalemi alır, oldukça beğenir.

Kağıda yazıp cebine koydu

Kalemi hediye edenler o sırada ilk ne yazacağını merak ediyordur.

Erdoğan masasından bir kağıt alır ve “Canım annem” yazar.

O kağıdı da cebine koyar.

Odadakiler ve bu anı öğrenenler oldukça duygulanır.

"Kendisi için çok büyük anlam taşıyan o not ne olabilir?"

Metan dinlediği hikayeyi şu şekilde takipçilerine aktardı:

Elimdeki dolma kalem tamamen yerli üretim. Geçtiğimiz günlerde Sn. İbrahim Kalın tarafından hediye aldım. Aslında üretilmeye başlanalı epey bir zaman olmuş. Üretimden çıkan ilk kalem Sn. Erdoğan’a hediye edilmiş. Kendisi kalemi eline almış masasındaki kağıda not yazmış ve cebine koymuş. Bugün sohbet esnasında ortamda bulunan isimlerden birinden öğrendim bu bilgiyi. Peki Sn. Erdoğan kağıda kalemle ne yazmış olabilir? Kendisi için çok büyük anlam taşıyan o not ne olabilir?



Tahminler varsa yazabilirler. 24 saat içerisinde ne yazdığını buradan paylaşacağım.

Adem Metan'ın bu anlatımı büyük merak uyandırdı. Art arda yorumlar alan Metan kısa süre sonra Erdoğan'ın notunu da takipçileriyle paylaştı.

Metan, hikayeyi şu sözlerle tamamladı: “Canım Annem” yazdı ve notu yanındakiler daha fotoğrafını çekemeden cebine koydu."