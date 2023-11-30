Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Futsal Milli Takımı ile eğlenceli anları Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncularla top oynadı, üçlü çekti, şarkı söyledi...

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada özel misafirleri vardı.

Erdoğan burada, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Kahkahalar havada uçuştu

Parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı; sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.

Top oynayıp şarkı söylediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncularla 3'lü çektiği, top oynadığı ve şarkı söylediği anlarda kameralar kayıttaydı.

Paylaşılan o görüntüler hem beğeni hem takdir topladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)