Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, “Yaşam İçin Bir Söz” mottosuyla sergilendi.

Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

YILLARCA TOPLADIĞI PAKETLER SERGİLENİYOR

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor VİDEO

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE MİLLETVEKİLİNDEN ALDIĞI PAKET

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.

Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.

SİGARAYI BIRAKMAYA SÖZ VERENLERİN ADLARI DA YAZIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.

Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.

“TELEFON EDERSENİZ BIRAKACAĞINI SÖYLÜYOR”

Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, “Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız.” ifadeleri de dikkat çekiyor.

Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.