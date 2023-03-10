Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracı hakkında bilinmeyen 8 özellik Her ülkedeki liderlerin makam araçları her zaman merak edilmiştir. Putin’in araç içine gizli silahları, Trump’ın füze geçirmez aracı ve daha nicesi… Peki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracı özelliklerini biliyor muydunuz? İşte aracın çok şaşıracağınız özellikleri…

Her ülkenin makam araçlarında olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracı gizli özelliklere sahip. Aracın maliyeti, koruma kalkanı, lastikleri ve bunun gibi birçok özellikleri bulunuyor.

Oldukça merak edilen cumhurbaşkanı makam aracının bilinmeyen özelliklerini sizler için derledik. İşte en dikkat çekici 8 özelliği…

1- Maliyeti 1 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında cumhurbaşkanı olduktan sonra makam aracı değiştirildi ve yeniden tasarlandı. Mercedes S600 marka olan araç 1 milyon TL ile yeniden modifiye edildi.

Yapılan yenilikler sonucunda olası saldırılara karşı üstün koruma teknolojisine sahip oldu. Araç, 7 vites ve 523 beygir gücüne sahip.

2- Uçan araç

Makam aracı, cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gitmeden önce oraya kargo uçaklarıyla taşınıyor. Böylece cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin uçaktan indiğinde aracı kapının önünde onu bekliyor.

3- Titanyum gövde

Makam aracının tüm kasası, titanyum alışımdan yapıldı. Ayrıca kapıları 13 cm çelik ile güçlendirildi. Araç, bu özellikleri sayesinde tamamen kurşun ve ağır silah geçirmez hale geldi.

4- Bomba kalkanı

Aracın gövdesi kadar tabanı da düşünüldü. Aracın üzerinden geçerken bomba patlatılması tehlikesine karşı yer kaplaması askeri düzey zırh ile kaplandı. Ayrıca benzin deposu herhangi bir tehlikeye karşı, kendini kilitleme özelliğine sahip.

5- Kurşun geçirmez camlar

Cumhurbaşkanı makam aracı, diğer Mercedes s600 modellerinden farklı olarak daha uzun. Kurşun geçirmez camlar, her türlü patlayıcıya karşı dayanıklı. Olası biyolojik saldırılara karşı araç, tamamen hava geçirmez şekilde tasarlandı.

6- Göz yaşartıcı farlar

Makam aracına yaklaşarak saldırıda bulunulmasına karşı birçok gizli koruma özelliği mevcut. Farların hemen yanına göz yaşartıcı gaz püskürten bölmeler bulunuyor. Böylece bir tehlike anında kalabalık içerisinden rahatlıkla çıkabiliyor. Kaçış kabiliyetinin arttırılması için farlar, normalinden çok daha uzun yanabiliyor.

7- Delinmeyen lastikler

Makam aracının tekerlekleri delinme veya patlamaya karşı oldukça dayanıklı. Yine de olası bir delinme durumunda çelik jantlar devreye girerek aracın buna rağmen hareket etmesini sağlıyor.

8- Göktürk-1 uydusu

Ordu ve savunma için çok önemli olan Türk uydusu Göktürk-1, 2009 yılında uzaya gönderilmiş ve dünya yörüngesine oturtulmuştu.

Makam aracının içerisinde bulunan bir telefon direkt olarak Göktürk-1 uydusuna bağlı. Yani bütün iletişimin kesildiği anlarda bile, cumhurbaşkanı dilediği kişiyle iletişime geçebiliyor.