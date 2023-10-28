Cumhuriyet'in doğum belgesi burada imzalandı! Amasya kırmızı beyaza büründü Cumhuriyet'in doğum belgesi sayılan "Amasya Genelgesi"nin yayınlandığı Amasya, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı.

AA

Yurt genelinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu sürerken bazı kentlerde etkinlikler doruklarda yaşanıyor.

Amasya, Cumhuriyet'in doğum belgesi olan "Amasya Genelgesi"nin yayınlandığı kent olarak biliniyor.

Bu nedenle kent genelinde cadde ve sokaklardaki binalara Türk ve Atatürk bayrakları asıldı.

Kent sakinlerinden Gökmen Türkoğlu, Amasya'nın bugün ayrı bir güzel olduğunu belirterek, "Her yer kırmızı beyaz. 100. yılımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Amasya'dan bayram kutlama mesajları

Amasya'yı ziyarete gelen emekli öğretmen Tunsel Özten de Cumhuriyet'in 100. yılını tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir kentte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"İnsanı duygulandırıyor"

Esnaflık yapan Aslan Aylak da Amasya'nın bayraklarla süslenince çok güzel göründüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

Her taraf kırmızı beyaz. Amasya'mızın bu şekilde gözükmesi insanı duygulandırıyor. 100. yılımız kutlu olsun.

Rusya'dan gelen Olekan Kaluf ise Azerbaycan'da doğması nedeniyle Türkçe konuşabildiğine işaret ederek, Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)