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    Cüneyt Arkın’ın ismi, Etiler Sanatçılar Parkı’na verildi

    Beşiktaş Belediyesi meclis toplantısında, geçen hafta hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın isminin oy birliğiyle Etiler Sanatçılar Parkı’na verilmesini kararlaştırıldı.
    • 04.07.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 18:05
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    Cüneyt Arkın’ın ismi, Etiler Sanatçılar Parkı’na verildi

    Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın’ın ölümü herkesi derinden sarstı.

    Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi’nde ikamet eden sanatçı için Beşiktaş Belediyesi, Sanatçılar Parkı’nda bir taziye düzenledi.

    Meclis toplantısında kararlaştırıldı

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da usta sanatçının ailesinin yanında olarak Cüneyt Arkın isminin Beşiktaş’ta yaşatılacağını söyledi.

    Bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında konu gündeme alınarak, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

    Alınan karara göre; Cüneyt Arkın’ın adı Etiler Sanatçılar Parkı’nda yaşayacak.

    Beşiktaş'taki sanatçılar parkına Cüneyt Arkın'ın adı verildi VİDEO

    Cüneyt Arkın’ın ismi, Etiler Sanatçılar Parkı’na verildi #1

    “Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız”

    Başkan Akpolat, alınan karar sonrası şu ifadeleri kullandı:

    “Belediye meclisimizin temmuz ayı toplantısının 1. birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın’ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oy birliği ile kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız.”

    Cüneyt Arkın’ın ismi, Etiler Sanatçılar Parkı’na verildi #2

    Cüneyt Arkın’ın ismi, Etiler Sanatçılar Parkı’na verildi #3


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