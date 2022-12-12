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    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

    Domatesler çürüdüğünde genellikle çöpe atılıyor. Oysa çöpe atmak yerinde farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. İşte çürük domatesin faydaları...
    • 12.12.2022 - 16:39
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    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

    Domates, herkesin evinde yaygın olarak bulunan bir sebzedir. Herhangi bir yemeğin lezzetini alabilmek için kullanılır. Aynı zamanda oldukça faydalıdır.

    Domatesin yiyecek dışında hayatınızı kolaylaştıracak yönleri de mevcut. Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün.

    Domateslerin üzerinde küf oluşmaya başladığında birçok kişi çöpe atmayı tercih eder. Ancak faydalarını öğrendikten sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. İşte çürük domatesi değerlendirebileceğiniz yöntemler...

    Çürük domatesle saçlarınızı ovalayın

    Çürük domateslerin hasarlı yerlerini keserek saçlarınızı ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

    Çürük domatesleri saçlarınıza sürmeden önce, saçlarınızı yıkayın ve kurutun. Ardından çürük domatesleri saçlarınız üzerinde ezin ve masaj yaparak dağıtın. 15 dakika sonra saçınızı suyla yıkayın ve bir saç kremi sürün.

    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız... #1

    Buzdolabı kokusundan kurtulun

    Buzdolabı zaman geçtikçe içerisinde tuhaf bir koku barındırmaya başlar. Çürük domatesleri püre haline getirerek bir bez yardımıyla buzdolabın içini silebilirsiniz. Sadece lekeleri değil, buzdolabının kötü kokusunu da yok eder.

    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız... #2

    Metal eşyaları temizleyin

    Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer. Çürük domatesleri meral eşyaların üzerine sürün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından kağıt havlu ile silin ve durulayın.

    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız... #3

    Çiçek gübresi olarak kullanın

    Çürük domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kaba koyun. İçine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın. Ardından üzerini örterek mayalanmaya bırakın. Birkaç gün içerisinde organik gübre olacaktır.

    Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız... #4


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