Sosyal medyada yayılarak, henüz nerede çekildiği belli olmayan bir görüntüde, çok sayıda çürük meyve yer aldı. Çürümüş ve küflenmiş meyvelerin, meyve suyu yapılacağı iddia edildi.

Tüm Türkiye, Konya'da süt kazanında banyo yapan şahsı konuşurken sosyal medyada bir yeni skandal görüntü daha ortaya çıktı.

TikTok adlı sosyal medya platformunda ortaya çıkan süt banyosu görüntülerinin ardından, bu kez de çürük ve küflü meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddia edildi.

ÇÜRÜK MEYVELER İLE MEYVE SUYU

Henüz nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, TikTok kullanıcısı şahsın, çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söylediği duyuluyor.

İşletme sahibi olduğu iddia edilen şahsın da arkadan sesinin geldiği görüntülerde bir de diyalog geçiyor.

Çürük ve küflü meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddiası VİDEO



"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Arkadaki kişinin "Onu çekme" demesinin ardından kayıt yapan şahıs, "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün." yanıtını veriyor.