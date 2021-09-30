Çürüyen domatesleri sakın çöpe atmayın! Konserve, salça, maske, fide…

Birçok alanda kullanılabilen domates, doğru şekilde saklanmadığında diğer sebze ve meyveler gibi çürümeye yüz tutuyor. Ancak çürüyen domatesleri de değerlendirmek mümkün.

İnsanların çoğu genellikle sebze ve meyve alışverişlerini haftalık olarak yapıyor. Ancak zaman zaman dolapta unutulan sebze ve meyveler çürüyebiliyor ve genellikle çürümüş olan ne varsa atmayı tercih ediyoruz.

Yemeklere salça, kızartmalara sos olarak eşlik eden domates, mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Ancak yaz ayının favori besinlerinden olan domates de ne yazık ki doğru şekilde saklanmadığında hemen çürüyebiliyor.

Peki bu çürüyen domatesleri birçok alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Çürüyen domatesleri kullanarak hem dünyaya hem de cebinize ufak ama etkili bir iyilik yapabilirsiniz. Bu nedenle buzdolabınızda çürümeye yüz tutmuş domatesiniz varsa atmamanızı öneririz.

Çürümüş domatesleri çöpe atmak yerine gelin, nasıl değerlendirebileceğinize hep birlikte bakalım.

SALÇA

Ezik, şekli deforme olmuş ya da çürümeye yüz tutmuş meyvelerden reçel yapabiliyorsak aynı şekilde çürümeye yeni başlamış domateslerden de salça yapabiliriz. Fazla olgunlaşmış ve çürümeye başlamış domatesleri, salça yapımında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabi salça yaparken çürüyen kısımları ve kabukları uzaklaştırmayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu kısımları da çöpe atmamanızı ve toprakla karıştırıp gübre olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

KONSERVE

Yemeklerin lezzetini ikiye katlayan salçayı hazırladık. Peki kızartmalara eşlik edecek domates soslarında da çürümeye başlamış domatesleri kullanmaya ne dersiniz? Bunun için domatesleri küp küp doğrayıp pişirebilirsiniz. İşte bu kadar basit, konserve domates sosunuz hazır.

DOMATES YETİŞTİRMEK

Domates, içerisinde bitkinin tohumlarını taşıdığından domatesi çekirdek yani tohumlarıyla birlikte ekerseniz domates çimlendirebilir ve böylece fidelere sahip olabilirsiniz.

Domates salçası ya da konservesi hazırlarken ayırdığınız çürük kısımları, domates çekirdekleri de dahil olacak şekilde toprağa gömün ve ardından bir miktar sulayın. Sulama işlemine her gün düzenli olarak devam edin. Birkaç hafta sonra çimlendiğini ve filiz verdiğini göreceksiniz. Sonrasında gelsin mis gibi organik domatesler!

MASKE

Çürümeye başlamış domatesler sizin için harika bir maske olabilir tabi domatese alerjiniz yoksa. Domatesin içerdiği antioksidanlar cildinizin daha aydınlık, canlı ve dinç görünmesine yardımcı olur.

Yapacağınız maskeyi, cildinizde alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini öğrenmek için önce cildinizin küçük bir bölümünde deneyin. Tabi bu maskenin kuru, hassas ve alerjik ciltler için önerilmediğini hatırlatmakta fayda var.