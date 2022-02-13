Cüzdanda hurma çekirdeği taşımak bereket getirir mi

Hurma meyvesinin İslamiyet açısından değeri büyüktür. Öte yandan ise çekirdeğinin bereket ve bolluk getireceğine inanılır. Peki cüzdanda hurma çekirdeği saklamak doğru mu, bereket getirir mi?

Hurma sadece bir meyve değildir. Güç, zafer, bereket ve inanç sembolü olan mukaddes bir yiyecektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üç yerde “hurma ağacı” (nahl, nahle, lîne), “hurma bahçesi” (cennetün / cennâtün min nahîl), “hurma” (nahîl, semerâtü’n-nahl, rutab), “hurma kütüğü” (a‘câzü nahl), “hurma dalı” (urcûn) ve “hurma lifi” (mesed) şekillerinde hurmanın bahsi geçmektedir.

Resulullah’ın, “Halanız olan hurma ağacına saygı gösteriniz! Çünkü ilk hurma ağacı, Âdem aleyhisselâmın yaratıldığı çamurun artıklarından yaratıldı” sözü, belki de bitkilerin en üstünü olduğuna işarettir.

Öte yandan halk arasında hurma çekirdeğinin atılmaması ve saklanması gerektiğine inanılır. Hurma çekirdeği, bolluk ve bereket getirmesi amacıyla cüzdana koyulur.

Peki hurma çekirdeği bereket getirir mi, bu inanış doğru mudur?

HURMA ÇEKİRDEĞİ VE BEREKET

Hurma hem faydalı hem de kutsal bir meyvedir ve Peygamber Efendimizinde severek yediği bir meyve olarak bilindiğinden değerli görülmektedir.

İnanışa göre cüzdanda hurma çekirdeği taşımak bereket anlamına gelmektedir. Çekirdeği taşıyanların yokluk görmeyeceğine inanılır.

Fakat saklamak ile ilgili batıl bir inanca inanmamak gerekir.

Bereket, dileklerin gerçekleşmesi için veya hastalıktan kurtulmak amacıyla türbelere mum yakmak, bir eşyayı saklamak, bez bağlamak, taş yapıştırmak ve adak adamak suretiyle ölülerin ruhaniyetinden medet ummak da batıl ve hurafi inançlardandır.

Herhangi bir konuda meded dilemek, yardım istemek demektir. Her türlü yardımın kaynağı ve başvurulacak mercii Allah Teâlâ'dır. Allah Teâlâ'dan başkasından yardım dilemek caiz değildir.