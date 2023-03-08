CZN Burak, 6 Şubat’tan bu yana depremzedelerin yanında Büyük yıkımın olduğu 11 kentte barınma ihtiyaçları için kolları sıvayan isimlerden biri de CZN Burak… Karavanıyla yola çıkan ünlü işletmeci, bir araya geldiği depremzede çocuklara hamburger yaptı, sinema filmi izlettirdi. Depremi kısa süreliğine de olsa unutan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

Dünyaca tanınmış isimleri mekanında ağırlayarak Türk yemeklerini tattıran CZN Burak, Türkiye’yi sarsan depremlerin ilk gününden bu yana hiç durmuyor.

Tüm imkanlarını seferber etti

Büyük yıkımın yaşandığı memleketi Hatay başta olmak üzere 11 ilde yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber eden CZN, bölge halkının asrın felaketini atlatması için elinden geleni yapıyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkıntıların olduğu bölgelere koşan CZN, hem arama kurtarma çalışmalarına yardım etti hem de bölgede kalanlara kucak açtı.

Karavan tuttu, yola koyuldu

6 Şubat ve sonrasında seyreden birkaç gün deprem bölgesinde olan CZN Burak, daha sonra İstanbul’a döndü ve barınma ihtiyaçları için hazırlıklara başladı.

Afetzedelere götürmek için hamburger eti hazırlatan CZN Burak, bununla da yetinmedi, bir karavan tuttu.

Önce hamburger sonra film

Kendi kullandığı karavanıyla tüm deprem bölgelerine gideceğini belirten CZN Burak, “Elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Oyuncaklarla doldurduğu aracıyla yola koyulan CZN, çocuklarla bir araya geldi.

Onlara önce hamburger yediren CZN, sonrasında sinema filmi izlettirdi.

Büyük takdir topladı

Kısa bir an depremi unutan çocukların mutluluğu kameraya yansıdı.

Bu görüntüleri sosyal medyasından paylaşan CZN Burak, takdir topladı.

CZN Burak deprem bölgesinde İHH İnsani Yardım ekipleriyle birlikte hareket ediyor.

Çalışmalarla ilgili İHH'nın Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı.