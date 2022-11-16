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    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı

    Chinchilla Festivali ile çocuklara karpuz dağıttığı videoyu birleştirerek paylaşan Burak Özdemir, "Olmaması gereken/Olması gereken" notu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:50
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    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı

    Yaptığı devasa yemeklerle ve yardım kampanyaları ile gündeme gelen iş insanı Burak Özdemir, sosyal medyada da paylaştığı videolar ile fenomen haline geldi.

    Özellikle Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden biri olan ve Czn Burak olan tanınan yardımsever iş insanı, yardıma muhtaç kesimlere götürdüğü yardımlarla da takdir topluyor.

    Yardımlarını örnek olması için videolarla paylaşan Özdemir'in yeni paylaşımı ise dikkat çekti.

    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı VİDEO

    "Olmaması Gereken / Olması Gereken"

    Avustralya'da iki yılda bir düzenlenen Chinchilla Karpuz Festivali'nden görüntüler ile çocuklara karpuz dağıttığı anları kıyaslayan Özdemir, israf ve mutluluğun farkını ortaya koydu.

    Tonlarca karpuzun israf edildiği festival görüntülerine yer veren Özdemir, paylaşımına "Olmaması Gereken / Olması Gereken" notu düştü.

    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı #1

    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı #2

    Czn Burak çocuklara karpuz dağıttığı videoyu paylaştı #3


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