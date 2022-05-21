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    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi

    Yalnız yaşan engelli kadının tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı. Üzüntüden kalp krizi geçiren yaşlı kadının yardımına CZN Burak koştu. Yeni sandalyesine kavuşan yaşlı kadın, büyük sevinç yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:09
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    Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak’ta yaşayan 66 yaşındaki Sakine Güller, üzüntüden kalp krizi geçirdi.

    Krizin nedeni ise daha acı…

    Yüzde 87 engelli raporu bulunan ve yalnız yaşayan Sakine Nine, sabah uyandığında sandalyenin akülerinin çalındığını gördü.

    Komşuları ihtiyaçlarını karşıladı

    Polise haber veren Güller, büyük üzüntü yaşadı.

    Adrese gelen ekipler ise incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Sandalyesini kullanamayan Sakine Nine, ihtiyaçları için de komşularının kapısını çalmak zorunda kaldı.

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #1

    “Sürünüyorum resmen”

    Çok zorlanan Sakine Nine, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı, gören herkesi duygulandırdı.

    Sakine Güller, “Akülü sandalyem elim ayağımdı. Doktoruma, bakkala onunla gidiyordum. Çok zor durumdayım. Sabah gördüğümde üzüntüden kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum ve 6 gün yoğun bakımda yattım. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum. Onu çalacak kadar düşenleri Allah’a havale ediyorum. Beddua etmek istemiyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hırsızlar yüzünden böyle kaldım” dedi.

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #2

    CZN Burak gönderdi, Sakine Nine sandalyesine kavuştu

    Sakine Nine’nin sesini yardımlarıyla gönülleri fetheden restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), duydu.

    CZN Burak, Sakine Nine için modern bir tekerlekli sandalye alıp, Adana’ya gönderdi, sonra da kendi gitti.

    Sakine Nine’yi evinde ziyaret eden CZN Burak, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #3

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #4

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #5

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #6

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #7

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #8

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #9

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #10

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #11

    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı

    CZN Burak, engelli kadına tekerlekli sandalye gönderdi #12


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