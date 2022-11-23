Petrol
85.14
-3.67%
Euro
19.3492
0.90%
Dolar
18.6149
0.05%
Altın
1.047
0.62%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
313.150
1.30%
BTXN Coin
5.97
1.70%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Czn Burak Eto'o'ya kebap yedirdi

    Czn Burak'ın ünlü futbolcu Samuel Eto'o ile birlikte paylaştığı video beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 21:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Czn Burak Eto'o'ya kebap yedirdi

    Czn Burak olarak tanınan ünlü iş adamı Burak Özdemir paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sosyal medyada yaptığı yardımlar ve devasa yemeklerle tanınarak fenomen haline gelen Özdemir'in bu seferki video konuğu ünlü futbolcu Samuel Eto'o oldu.

    Eto'o'ya kebap yedirdi

    Eto'o ile birlikte yemek yapan Özdemir, hazırladığı uzunca kebabı şişten çıkarmadan konuğuna yedirdi.

    Birlikte videolarında tekrarladığı tencere çevirme şovunu da yapan ikilinin eğlenceli halleri Instagram'dan paylaşıldı.

    O anlar ise izleyenlerin beğenisini topladı.

    Czn Burak Eto'o'ya kebap yedirdi VİDEO

    Czn Burak Eto o ya kebap yedirdi #1

    Czn Burak Eto o ya kebap yedirdi #2

    Czn Burak Eto o ya kebap yedirdi #3


    Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
    Medya

    Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü
    Yaşam

    Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü

    Görüş Bildir