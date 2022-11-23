Czn Burak'ın ünlü futbolcu Samuel Eto'o ile birlikte paylaştığı video beğeni topladı.

Czn Burak olarak tanınan ünlü iş adamı Burak Özdemir paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyada yaptığı yardımlar ve devasa yemeklerle tanınarak fenomen haline gelen Özdemir'in bu seferki video konuğu ünlü futbolcu Samuel Eto'o oldu.

Eto'o'ya kebap yedirdi

Eto'o ile birlikte yemek yapan Özdemir, hazırladığı uzunca kebabı şişten çıkarmadan konuğuna yedirdi.

Birlikte videolarında tekrarladığı tencere çevirme şovunu da yapan ikilinin eğlenceli halleri Instagram'dan paylaşıldı.

O anlar ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Czn Burak Eto'o'ya kebap yedirdi VİDEO