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    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu

    Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan CZN Burak, bu kez maharetini balık tarifiyle gösterdi.
    • 20.09.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 19:44
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    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu

    Yaptığı çılgın yemeklerle sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri haline gelen Czn Burak Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Burak, bu kez Fish Restaurant İstanbul Taksim'deydi.

    Czn Burak farkıyla balık

    Burada beklenildiği gibi kocaman bir balığı çevredekilerin gözleri önünde parçalayan Czn, ızgarada pişirdiği dilimleri yine Anadolu ve Czn farkıyla servise hazırladı.

    Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenımeninin son paylaşımını yine 10 binlerce kişi beğenirken, klasikleşen "Sizce bu yemeğimizin ismi Czn farkıyla ne olsun?" sorusuna da yüzlerce yorum geldi.

    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu VİDEO

    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu #1

    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu #2

    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu #3

    Czn Burak farkını balıkta da ortaya koydu #4


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