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CZN Burak pastadan Togg aracı yaptı

CZN Burak pastadan Togg aracı yaptı

Yaptığı çalışmalarla tüm dünyada adından söz ettiren ünlü şef Burak Özdemir, bu sefer de pastadan Togg aracı yaptı.