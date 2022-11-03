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- CZN Burak pastadan Togg aracı yaptı
CZN Burak pastadan Togg aracı yaptı
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 13:56
- Güncelleme : 03.11.2022 - 14:28
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu.
Cumhuriyetin ilanının 99. yılı, yerli otomobil Togg'un seri üretileceği fabfika ile taçlandırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde hizmete açtığı fabrikada, çarklar dönmeye başladı.
Büyük bir coşku ile üretime başlayan fabrika, Türkiye'de gündemin ilk sırasında.
Ünlülerden destek paylaşımları geldi
Tüm dünyadan yerli aracımıza övgüler gelirken, ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla yerli otomobil Togg'a olan desteklerini gösterdi.
Desteğini yaptığı çalışmayla gösteren ünlü isimlerden birisi de Türkiye’nin Avrupa’da tanınan yüzü Burak Özdemir.
Pastadan Togg aracı yaptı
Yaptığı yemeklerle adından söz ettiren CZN Burak, bu kez de pastadan Togg aracı yaptı.
CZN Burak pastadan Togg aracı yaptı
Beğeni mesajları geldi
Ünlü pasta tasarımcısı Tuba Geçkil'le tezgahın başına geçen CZN Burak, yaptığı Togg pastasıyla sosyal medyada çokça beğenildi.
Ünlü şef Burak Özdemir, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.