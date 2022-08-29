Aracıyla yola çıkan ve köpekleri gördüğü yerde duran CZN Burak, önce onları sevdi ardından besledi. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hem Türkiye hem de dünyada birçok restoranı bulunan, ünlü isimleri ağırlayan CZN Burak, yine gönülleri fethetti.

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Burak Özdemir, şimdi de sokak hayvanlarına torba torba mama dağıttı.

Önce sevdi sonra besledi

Aracıyla yola çıkan ve köpekleri gördüğü yerde duran CZN Burak, önce onları sevdi ardından besledi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan başarılı iş adamı, beğeni yağmuruna tutuldu.

CZN Burak, sokak köpeklerini besledi VİDEO

Hayvansever kimliği ön planda

Burak Özdemir, daha önce de hayvansever kimliği ile ön plana çıkmıştı.

Yaz-kış fark etmeksizin sokak hayvanlarını unutmayan Özdemir, arka ayakları felçli bir köpek için özel yürüteç yapmıştı.