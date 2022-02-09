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    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı

    Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen CZN Burak, bu kez de Suriye'deki çadırlarda yaşayan çocuklara oyuncaklar götürdü. Çocuklarla yemek yapan CZN Burak, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 12:25
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    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı

    Önce Türkiye'de, ardından da tüm dünyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir, dönem dönem yaptığı yardımlarla anılıyor.

    Sosyal medyadan çok büyük bir şöhret yakalayan CZN Burak, kazancını yardıma ihtiyacı olan kişilerle paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

    Geçtiğimiz günlerde Suriye'ye giden CZN Burak, İdlib'deki çadır kentleri ziyaret ederek buradaki çocuklara da yardım götürdü.

    ÇOCUKLARLA YEMEK YAPTI

    İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortak yürüttüğü çalışma kapsamında bölgeyi ziyaret eden CZN Burak, burada çocuklara yemek de yaptı.

    Büyük kazanlarla yaptığı yemekleri onlarca Suriyeliye dağıtan CZN Burak, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #1

    "EN GÜZEL BAĞ SEVGİDİR"

    Çocuklarla vakit geçirdiği videoları "Kardeşlerimi ziyarete geldim. En güzel bağ sevgidir." açıklamasıyla paylaşan Özdemir'in paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #2

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #3

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #4

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #5

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #6

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #7

    CZN Burak, Suriyeli çocuklara oyuncak götürüp yemek yaptı #8


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