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    Czn Burak'tan yılın ilk yemeği paylaşımı

    Halk arasında 'tenekede tavuk' olarak bilinen yemeği kendine özgü şekilde yorumlayan Czn Burak, yeni yıla özel varil içinde 2 adet hindi pişirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 18:29
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 18:32
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    Czn Burak'tan yılın ilk yemeği paylaşımı

    Sosyal medyanın en yardımsever fenomenlerinden biri olan Burak Özdemir yemek paylaşımlarına devam ediyor.

    Czn Burak olarak tanınan ünlü iş insanı İnstagram'daki devasa yemekelerine bir yenisini daha ekledi.

    Czn farkıyla varilde hindi tarifi

    Halk arasında 'tenekede tavuk' olarak bilinen yemeği kendine özgü şekilde yorumlayan Czn, yeni yıla özel varil içinde 2 adet hindi pişirdi.

    Czn, eğlenceli tarif videosunu İnstagram'da payaşır paylaşmaz binlerce beğeni aldı.

    Özdemir paylaşımına, "2023 İlk Yemeğinin ismi sizce ne olsun? Senemiz güzel, huzurlu ve sağlıklı geçsin İnşAllah." notu düştü.

    Czn Burak'tan yılın ilk yemeği paylaşımı VİDEO

    Czn Burak tan yılın ilk yemeği paylaşımı #1

    Czn Burak tan yılın ilk yemeği paylaşımı #2

    Czn Burak tan yılın ilk yemeği paylaşımı #3


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