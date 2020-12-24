D-100 kara yolunda görenleri şaşkına çeviren merdiven

Yolun orta refüjüne inen merdiveni görenler, gözlerine inanamadı. Merdiven, havadan görüntülendi.

İstanbul ulaşımının ana damarlarından biri olan D-100 kara yolundaki merdiven, görenleri hayrete düşürdü.

Yolun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi. Merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

REFÜJE İNEN MERDİVEN

Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar, D-100 kara yoluna inerek minibüslere bineceğini zannetti.

Merdivenin kapısında "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır." yazısı ise dikkat çekti.

D-100 kara yolunda görevleri şaşkına çeviren merdiven ViDEO