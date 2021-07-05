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    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur?

    Yorgunluğa ve halsizliğe neden olan D vitamini eksikliğinden kurtulmak için, tüketilmesi gereken bazı besinler var. Bu besinler sayesinde D vitamini eksikliğiyle baş etmek mümkün olabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 17:51
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    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur?

    Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Özellikle koronavirüsün etkili olduğu son 1 yıldır, vatandaşlar vitamin takviyeleri yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor.

    D vitamini eksikliği yorgunluk ve halsizliğe neden olarak, vücudumuzun güçsüz düşmesine yol açıyor.

    Bu durumu önlemek için, D vitamini alabileceğimiz besinleri tüketmemiz ve düzenli beslenmemiz gerekiyor.  Peki, D vitamini hangi besinlerde bulunur?

    D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

    D vitamininin güneş ışığından üretildiği bilinmektedir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle, vücutta D vitamini üretilir. D vitamini yağda çözünebilen ve vücutta depolanabilen sterol grubundan bir vitamindir.

    D VİTAMİNİ İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKENLER

    İşte D vitamini için tüketilmesi gereken besinler;

    • Süt ve süt ürünleri:
    • C vitamini ve demir dışında makro ve mikro besin öğeleri için iyi bir kaynaktır. İnsan vücudu için önemli birer ihtiyaç olan kalsiyum ve protein açısından oldukça zengindir.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #1

    • Yumurta:
    • Kalp ve damar sağlığını koruyor. İçerisinde birçok vitamin ve mineral bulunur.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #2

    • Meyve suyu:
    • Lifli maddeler, mineraller ve flavonoide; kanseri ve kalp damar hastalıklarını önler. İçerdikleri vitaminlerle birlikte saç, tırnak, cilt şikayetlerini ortadan kaldırır.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #3

    • Tavuk ciğeri:
    • İçerdiği zengin besin kaynakları ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #4

    • Balık yağı:
    • Kilo vermeye yardımcı olur. Kemik eklem rahatsızlıklarının engellenmesine yardımcı olur.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #5

    • Tahıl ürünleri:
    • Lif ve kan şekeri dengesini sağlar. Bağışıklık işlevlerini düzenler.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #6

    • Yonca:
    • Kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Yüksek miktarda içeriğinde bulunan C ve B vitaminleri ile birlikte vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyileştirmeyi hızlandırır.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #7

    • Isırgan otu:
    • Vücuttaki toksinleri temizler. İdrar söktürücü özelliği ile, vücutta etkisizleştirilen toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.

    D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur? #8

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