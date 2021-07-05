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- D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini eksikliği için öneriler: D vitaminini hangi besinlerde bulunur?
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 17:47
- Güncelleme : 05.07.2021 - 17:51
Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Özellikle koronavirüsün etkili olduğu son 1 yıldır, vatandaşlar vitamin takviyeleri yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor.
D vitamini eksikliği yorgunluk ve halsizliğe neden olarak, vücudumuzun güçsüz düşmesine yol açıyor.
Bu durumu önlemek için, D vitamini alabileceğimiz besinleri tüketmemiz ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Peki, D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?
D vitamininin güneş ışığından üretildiği bilinmektedir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle, vücutta D vitamini üretilir. D vitamini yağda çözünebilen ve vücutta depolanabilen sterol grubundan bir vitamindir.
D VİTAMİNİ İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKENLER
İşte D vitamini için tüketilmesi gereken besinler;
- Süt ve süt ürünleri:
- C vitamini ve demir dışında makro ve mikro besin öğeleri için iyi bir kaynaktır. İnsan vücudu için önemli birer ihtiyaç olan kalsiyum ve protein açısından oldukça zengindir.
- Yumurta:
- Kalp ve damar sağlığını koruyor. İçerisinde birçok vitamin ve mineral bulunur.
- Meyve suyu:
- Lifli maddeler, mineraller ve flavonoide; kanseri ve kalp damar hastalıklarını önler. İçerdikleri vitaminlerle birlikte saç, tırnak, cilt şikayetlerini ortadan kaldırır.
- Tavuk ciğeri:
- İçerdiği zengin besin kaynakları ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Balık yağı:
- Kilo vermeye yardımcı olur. Kemik eklem rahatsızlıklarının engellenmesine yardımcı olur.
- Tahıl ürünleri:
- Lif ve kan şekeri dengesini sağlar. Bağışıklık işlevlerini düzenler.
- Yonca:
- Kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Yüksek miktarda içeriğinde bulunan C ve B vitaminleri ile birlikte vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyileştirmeyi hızlandırır.
- Isırgan otu:
- Vücuttaki toksinleri temizler. İdrar söktürücü özelliği ile, vücutta etkisizleştirilen toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.