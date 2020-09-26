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    D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı

    ABD'de yürütülen çalışmaya göre, koronavirüse yakalanan 235 hastanın D vitamini düzeyleri ölçüldü. Yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların ölme olasılığı ortaya konuldu.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 11:48
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    D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı

    ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

    Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmada, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.

    "PLOS One" adlı akademik dergide yayınlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.

    ÖLME OLASILIĞI YÜZDE 51'DEN DAHA DÜŞÜK

    40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.

    Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayınlayan Doktor Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.

    D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı #1

    D VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER

    Somon, popüler bir yağlı balık olmakla birlikte, harika bir D vitamini kaynağı olarak biliniyor.

    Bunun yanında mantarlar, tahıl, sığır karaciğeri, morina yağı, süt ve yumurta sarısı da D vitamini içeriyor.

    D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı #2

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