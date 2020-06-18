Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, dağda ayı ve yavrularıyla karşılaştı. O anları kayda alan Kutlu, ayılara selam verip konuşmaya çalıştı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, mantar toplamak için gittiği Kösedağ'ın İkisivriler mevkinde ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Kutlu, anne ayı ve yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"İYİ MİSİN, KAÇMA"

Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayıya seslenen Kutlu, "Selamün aleyküm, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, iyi misin, kaçma" dedi.

Bir süre daha bölgede gezinen ayı ve yavruları, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Dağda görüntülediği ayı ile konuşan Sivaslı VİDEO













