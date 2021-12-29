Daha önce kimse fark etmemiş! İnsan vücudunda yeni bir parça daha keşfedildi

Daha önce kimse fark etmemiş! İnsan vücudunda yeni bir parça daha keşfedildi

İsviçreli bilim insanları, insan çenesinde daha önce kimsenin farkına varmadığı bir kas tabakası keşfetti. Yeni keşfedilen bu kas tabakası, anatomi ders kitaplarının baştan yazılmasına neden olabilir.

Bilim insanları, zaman zaman daha önce kimsenin fark etmediği yeni vücut parçaları bularak herkesi şaşırtmayı başarıyor.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, yanakların arkasında yer alan ve çiğnemeye yardım etmede önemli bir rol oynayan masseter kasında ek bir kas tabakası keşfetti.

Masseter kası daha önce yüzeysel bir kas olarak tanımlanıyordu ancak araştırmacılar, laboratuvara bağışlanan insan kafalarını parçaladıktan sonra daha da derin bir katman bulundu.

Annals of Anatomy dergisinde tanımlanan bu yeni bulgu, anatomi ders kitaplarının baştan yazılmasına yol açabilir.

ELİNİZİ ÇENENİZİN ALTINA KOYDUĞUNUZDA HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Araştırmacılar, söz konusu tabakaya, alt çenenin muskular veya "koronoid" prosesine bağlı olduğunu gösteren "Musculus masseter pars coronidea" diğer deyişle, ''masseterin koronoid kısmı'' adını verdi.

Bu yeni katmanı, çiğnerken elinizi çenenizin arkasına bastırdığınızda hissedebilirsiniz.

Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümü'nden Dr. Szilvia Mezey, yaptığı açıklamada, ''Masseter kasının bu derin bölümü, seyri ve işlevi açısından diğer iki katmandan açıkça ayırt edilebilir. Kas liflerinin düzenlenmesi, bu tabakanın alt çenenin stabilizasyonunda rol oynadığını gösteriyor.'' dedi.

Ayrıca, yeni keşfedilen kas tabakası alt çeneyi geriye yani kulağa doğru çekebilen masseterin tek parçası gibi görünüyor.

12 İNSAN KAFASI İNCELENDİ

Annals of Anatomy adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma kapsamında, Mezey ve ekibi laboratuvara bağışlandıktan sonra formaldehit içinde muhafaza edilen 12 insan kafasını inceledi.

Yüzeysel masseterin parçaları kesilerek çıkarıldı ve ardından derin masseter açığa çıktı.

Çalışmanın yazarları, "Bu noktada, temporal kasın koronoid çıkıntıya yapışması da açıkça görünür hale geldi ve masseterin üçüncü, en derin tabakası olan pars koronoideus'un bağlanması için doğru derinliği işaret etti" açıklamasını yaptı.

Daha önceki çalışmalar, masseter'de daha sonra üçüncü bir kas olasılığını tartışmıştı. Ancak bir standart üzerinde anlaşamayan bilim insanları, bunun yerine bölgeyi iki katmana ayırdılar.

"ZOOLOGLARIN YENİ BİR TÜR KEŞFETMESİ GİBİ"

Basel Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi'nden Profesör Jens Christoph Türp, ''Bu çelişkili açıklamalar ışığında masseter kasının yapısını yeniden kapsamlı bir şekilde incelemek istedik. Genel olarak, son 100 yılda yapılan anatomik araştırmaların hiçbir taş bırakmadığı varsayılsa da, bulgumuz biraz zoologların yeni bir omurgalı türü keşfetmesine benziyor.'' diye konuştu.