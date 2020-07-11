- En Son Haber
- Yaşam Haberleri
- Dakikalar içinde 1 kilogram çikolatayı bitirdi
Dakikalar içinde 1 kilogram çikolatayı bitirdi
Bir kadının 1 kg çikolatayı 4 dakikada yemesi oldukça dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 03:42
Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu videoda, bir kadının oldukça kısa bir sürede çikolatanın tamamını bitirmesi herkesi şaşırttı.
4 DAKİKADA 1 KİLOGRAM YEDİ
Çikolatayı yerken kronometreyi açan kadın 4 dakikada 1 kilogram çikolatanın tamamını bitirdi.
Dakikalar içinde 1 kilogram çikolatayı bitirdi VİDEO