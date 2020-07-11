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Bir kadının 1 kg çikolatayı 4 dakikada yemesi oldukça dikkat çekti.

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu videoda, bir kadının oldukça kısa bir sürede çikolatanın tamamını bitirmesi herkesi şaşırttı.

4 DAKİKADA 1 KİLOGRAM YEDİ

Çikolatayı yerken kronometreyi açan kadın 4 dakikada 1 kilogram çikolatanın tamamını bitirdi.

Dakikalar içinde 1 kilogram çikolatayı bitirdi VİDEO