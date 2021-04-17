Düden Çayı'nın döküldüğü yerde gözlem için yappılan dalışta balıkların tamamen öldüğü ortaya çıktı.

Antalya merkezinde her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve geçen ocak ayında balık ölümleri ve kirliliği ile gündeme gelen Düden Çayı'nın döküldüğü Düden Şelalesi'nde gözlem için bir su altı dalışı gerçekleştirildi. Düden'in suyunun doğduğu Kırkgöz'de de geçen aylarda inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Komitesi yaklaşık 1 saat su altında incelemelerde bulundu.

SUDA BALIK YERİNE EVSEL ATIKLAR BULDULAR

Dalış yapan ekip, su altındaki incelemelerinde ise hiçbir balık göremedi. Suda, evsel atıklar nedeniyle yosunlaşma oluşurken görüş mesafesi ise 3 metreye kadar düştü. Ekip ise su altından bozuk para ve güneş gözlüğü çıkardı. Suyun altındaki kirlilik ise dalış yapan ekip tarafından görüntülendi. Görüntülerde su altında cam şişe, cep telefonu ve bozuk paralar olduğu görüldü.

Dalış yapılan Düden'de hiç balık kalmadı-Video

"BALIKLAR TAMAMEN ÖLMÜŞ"

Dalışın ardından konuşan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Düden'in ağladığını söyledi. Gökoğlu, “Geçenlerde Düden'de bir köpüklenme oldu ve balıklar öldü. Bu kapsamda 1'inci şelalede bir dalış yaptık. Yaklaşık 25-30 metrelere kadar indik ve döküldüğü yerdeki koridora girdik. Eskiden bu koridora girdiğimizde balıklar bizim ışıklarımızın önünde hareket ederdi şu anda hiçbir canlı yok. Düden'de balıklar tamamen ölmüş. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşmüş. Yetkililerde müdahale etmiş o zamana göre biraz kendine gelmeye başlamış bunu görmek güzel bir şey" dedi.

"YOSUNLANMA, EVSEL KİRLİLİĞİN GÖSTERGESİ"

Düden'de iyiye gidiş olduğunu ancak yosunlaşmanın devam ettiğini söyleye Prof. Dr. Gökoğlu, “Aşağıda çok fazla yosunlanma var. Yosunlanma evsel kirliliğin göstergesidir. Yosun bunları gübre olarak kullanır. Kayganlaşma var bu da yosunların ölmesi sonucu oluşuyor. Umarım Düden eski haline döner, eskisi gibi akar. Bu dalışımız hem yetkililerin dikkatini çekmek hem de vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmaktır. İnşallah bu kaçağın olduğu yer bulunur. Diğer tedbirlerde alınırsa Düden artık pırıl pırıl akmaya devam edecektir. Düden'de iyiye gidiş var, kendini toparlamaya başlamış" diye konuştu.

"TÜRKİYE, SU KAYNAKLARININ YÜZDE 80'İNİ KAYBETTİ"

Düden'in Antalya için kutsal bir su olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Düden varoluşundan bu yana Antalya'ya yeşillik, bereket, temizlik vermiştir. Özellikle Kırkgözler'i ve Düden'i çok iyi korumamız gerekiyor. Bu kenti yönetenlere sesleniyorum. Ne olur buraya sahip çıkalım. Buraya sahip çıkmak Antalya'ya sahip çıkmaktır. Bu yüzyıl su yüzyılı olacak. İçebilecek suyu bulamayacağız bu yüzyıldan sonra. Türkiye su kaynaklarının yüzde 80'ini kaybetti" dedi.

"İNANILMAZ BİR KİRLİLİK VAR"

Dalış yapan ekipteki AÜ Sualtı Topluluğu üyesi Ahmet Akdağ, “Aşağıda inanılmaz bir kirlilik var. Bir tane canlı ve balık göremedik. Kırkgözler'den batıp buraya gelen su bu arada bu kadar nasıl kirlenmiş akıl alır gibi değil. Yosunlar kayganlaşmış zeminde duramıyorsunuz. İnsanlar suya para atmışlar" diye konuştu.