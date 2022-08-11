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    Dalyan Kanalı'ndaki sazlıkların havadan görüntüsü

    Ortaca ilçesinde havadan görüntülen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıklarıyla hayran bırakıyor.
    • 11.08.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:09
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    Dalyan Kanalı'ndaki sazlıkların havadan görüntüsü

    Türkiye'nin yaz turizminin gözde illerinden biri olan Muğla, bu yaz da binlerce turisti ağırladı.

    Denizi, kumu, güneşi ziyaret edenleri hayran bırakan şehrin doğal güzellikleri de dikkat çekiyor.

    Ortaca ilçesinde, havadan görüntülen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıklarıyla kendine hayran bırakıyor.

    Binlerce turist ziyaret ediyor

    Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

    Turistler, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen 10 kilometre uzunluğundaki kanalda, tur tekneleriyle eşsiz güzellikteki yolculuğa çıkıyor.

    Havadan görüntülendi

    Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan zengin olan bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

    Havadan görüntülenen Dalyan Kanalı, labirent görünümlü sazlıkları ile dikkat çekiyor.

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #1

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #2

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #3

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #4

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #5

    Dalyan Kanalı ndaki sazlıkların havadan görüntüsü #6


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