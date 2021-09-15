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- Damağınız bayram etsin: Tayland usulü ananaslı kızarmış pilav tarifi
Damağınız bayram etsin: Tayland usulü ananaslı kızarmış pilav tarifi
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 21:14
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Tayland usulü Khao Pad Sapparot yani ananaslı kızarmış pilav yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise ananaslı kızarmış pilav tarifini merak ediyor. Sıradan pilavdan sıkılıp farklı tatlar arayanlar, ''Ananaslı kızarmış pilav nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Tayland yemeklerinin en lezzetlilerinden olan Khao Pad Sapparot, ananas içinde servis ediliyor. Ananas, kaju fıstığı, yasemin pirinci, bezelye ile yapılan bu pilav, karides yerine aynı oranda tavuk ile de hazırlanabiliyor.
Peki, ananaslı kızarmış pilav nasıl yapılır? Ananaslı kızarmış pilav tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 15 Eylül MasterChef 2021 ananaslı kızarmış pilav tarifi (Khao Pad Sapparot) ve malzemeleri...
ANANASLI KIZARMIŞ PİLAV (KHAO PAD SAPPAROT) MALZEMELERİ
- 2-3 su bardağı yasemin pilavı (uzun taneli pirinç)
- 1 adet yumurta, çırpılmış
- 1 su bardağı jumbo karides
- ½ su bardağı bezelye
- 1 su bardağı ananas, küp doğranmış
- ½ çay bardağı kuş üzümü
- ½ su bardağı çiğ kaju fıstığı, kavrulmuş
- 1.5 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 adet kırmızı soğan, küp doğranmış
- 2 çay kaşığı sarımsak ezmesi
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
- 1 adet kırmızı acı biber, küp doğranmış
- 3 yemek kaşığı balık sosu
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1-2 yemek kaşığı sarı köri ezmesi
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
Servis için:
- 1 adet yeşil soğan, ince doğranmış
- 1 adet kabukları soyulmuş, dilimlenmiş salatalık
KHAO PAD SAPPAROT NASIL YAPILIR?
- Önceden pişirilmiş yaklaşık 2-3 su bardağı pilavı bir kasede 1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile karıştırın.
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını wok tavada ısıtın.
- Küp doğranmış soğanları, kırmızı biberleri, sarımsak ezmesini ve zencefil rendesini ilave edip, aroması çıkana dek yaklaşık 1-2 dakika soteleyin.
- Wok tavadaki malzemeleri bir spatula yardımıyla kenara itip, çırpılmış yumurtayı ilave edin.
- Yumurta pişene dek 1-2 dakika karıştırmaya devam edin.
- Ardından karidesleri ilave edin ve orta dereceli ateşte 3 dakika kadar soteleyin.
- Bir kasede soya sosunu, balık sosunu, şekeri ve sarı köri ezmesini iyice karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını wok tavaya dökün.
- Kavrulmuş kaju fıstıklarını da ilave edip, 1 dakika kadar soteleyin.
- Pilavı wok tavaya ilave edin ve sos karışımıyla aynı rengi alana dek karıştırmaya devam edin.
- Son olarak küp doğranmış ananasları, bezelyeleri ve kuş üzümünü ilave edin.
- Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve 1-2 dakika daha pişirip, ocaktan alın.
- İnce dilimlenmiş yeşil soğan ve salatalık dilimleriyle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...