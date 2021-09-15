Damağınız bayram etsin: Tayland usulü ananaslı kızarmış pilav tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan ananaslı kızarmış pilav tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki ananaslı kızarmış pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Tayland usulü Khao Pad Sapparot yani ananaslı kızarmış pilav yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise ananaslı kızarmış pilav tarifini merak ediyor. Sıradan pilavdan sıkılıp farklı tatlar arayanlar, ''Ananaslı kızarmış pilav nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Tayland yemeklerinin en lezzetlilerinden olan Khao Pad Sapparot, ananas içinde servis ediliyor. Ananas, kaju fıstığı, yasemin pirinci, bezelye ile yapılan bu pilav, karides yerine aynı oranda tavuk ile de hazırlanabiliyor.

Peki, ananaslı kızarmış pilav nasıl yapılır? Ananaslı kızarmış pilav tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 15 Eylül MasterChef 2021 ananaslı kızarmış pilav tarifi (Khao Pad Sapparot) ve malzemeleri...

ANANASLI KIZARMIŞ PİLAV (KHAO PAD SAPPAROT) MALZEMELERİ

2-3 su bardağı yasemin pilavı (uzun taneli pirinç)

1 adet yumurta, çırpılmış

1 su bardağı jumbo karides

½ su bardağı bezelye

1 su bardağı ananas, küp doğranmış

½ çay bardağı kuş üzümü

½ su bardağı çiğ kaju fıstığı, kavrulmuş

1.5 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kırmızı soğan, küp doğranmış

2 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

1 adet kırmızı acı biber, küp doğranmış

3 yemek kaşığı balık sosu

1 yemek kaşığı soya sosu

1-2 yemek kaşığı sarı köri ezmesi

1 tatlı kaşığı esmer şeker

Servis için:

1 adet yeşil soğan, ince doğranmış

1 adet kabukları soyulmuş, dilimlenmiş salatalık

KHAO PAD SAPPAROT NASIL YAPILIR?