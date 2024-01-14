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Damlardaki karlar temizleniyor! Van Bahçesaray’da kar etkili oluyor

Damlardaki karlar temizleniyor! Van Bahçesaray’da kar etkili oluyor Türkiye'nin doğusunda çetin kış şartları kendisini göstermeye devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki bölge halkı karla mücadelesini sürdürüyor.