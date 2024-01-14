Damlardaki karlar temizleniyor! Van Bahçesaray’da kar etkili oluyor

İHA
Türkiye'nin belirli noktalarında kar kalınlıkları sadece kayak merkezlerinde değil yerleşim bölgelerinde de yükseldi.
Kar'ın etkili olduğu illerden birisi de Van.
Kentte 1 haftadan bu yana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye
Bahçesaray'da 1 haftadan bu yana belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.
Kışın çetin geçtiği Bahçesaray’a bağlı Çatbayır Mahallesi’nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.
Evlerinin damlarındaki karlar temizleniyor
Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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