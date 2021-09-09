- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Dana inciğin en nefis hali: Osso buco tarifi
Dana inciğin en nefis hali: Osso buco tarifi
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 21:35
- Güncelleme : 09.09.2021 - 21:38
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden osso buco (Osobuko) yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise osso buco tarifini merak ediyor. Tarifi denemek isteyenler, ''Osso buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Ağır ateşte sebzeler ile uzun uzun pişirilen dana incik veya osso buco, yiyebileceğiniz en lezzetli et yemeklerinin başında geliyor.
Peki, lime lime dağılan osso buco nasıl yapılır? Osso buco tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 9 Eylül MasterChef 2021 osso buco tarifi ve malzemeleri...
OSSO BUCO TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 4 adet dana incik
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet kereviz sapı
- 2-3 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım su bardağı sulandırılmış sirke
- 1 dal biberiye
- 1 adet defne yaprağı
- 3 yemek kaşığı un
- 2-3 su bardağı su
- Sıvı yağ
OSSO BUCO NASIL YAPILIR?
- İncikleri tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Unu bir kaseye alıp içine tuz ekleyip karıştırın.
- İncikleri tuzlu una güzelce bulayın
- Sıvı yağı tencerede ısıtıp etleri mühürleyin.
- Soğanı, havucu ve kereviz sapını yemeklik doğrayın.
- Etleri mühürlediğiniz yağda sırasıyla sebzeleri soteleyin.
- İçine salçayı ekleyip kavurun.
- Sirkeli suyu da ilave edip çektirene kadar pişirin.
- Sosun suyu çekilince doğradığınız domatesi de ekleyin.
- 10 dakika daha pişirip defne yaprağını ve sarımsağı da ilave edin.
- Etleri tencereye koyup kapağı kapalı halde kısık ateşte 1 saat pişirin.
- Kekik ve biberiye ilave edip 1 saat daha aynı şekilde pişirmeye devam edin.
- Pişen etleri tencereden alın.
- Kekik, biberiye ve defne yaprağını da çıkardığınız sosu el blenderı ile pürüzsüz bir kıvama getirin.
- Etleri yeniden tencereye koyup yarım saat daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!