Dana inciğin en nefis hali: Osso buco tarifi

Dana inciğin en nefis hali: Osso buco tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan osso buco tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki osso buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte osso buco tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden osso buco (Osobuko) yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise osso buco tarifini merak ediyor. Tarifi denemek isteyenler, ''Osso buco nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor.

Ağır ateşte sebzeler ile uzun uzun pişirilen dana incik veya osso buco, yiyebileceğiniz en lezzetli et yemeklerinin başında geliyor.

Peki, lime lime dağılan osso buco nasıl yapılır? Osso buco tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 9 Eylül MasterChef 2021 osso buco tarifi ve malzemeleri...

OSSO BUCO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet dana incik

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı

2-3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı sulandırılmış sirke

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

3 yemek kaşığı un

2-3 su bardağı su

Sıvı yağ

OSSO BUCO NASIL YAPILIR?