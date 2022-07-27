2 yıldır tapulu evinde tanımadığı bir kadının oturduğunu iddia eden ev sahibi Gülay Kaplan, “Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" dedi.

Danimarka'da yaşayan Kaplan Ailesi, 2006 yılında aldıkları yazlıklarına giremiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yatırım ve tatil amacıyla daire satın alan aile, 2019 yılına kadar kiraya verdi.

Daha sonra yaz aylarında Türkiye'ye gelerek evlerini kullanmak isteyen aile, kiracılarını evden çıkardı.

Dairelerinde yabancı bir kadının yaşadığını öğrendiler

Geçtiğimiz yılın aralık ayında 2 haftalık tatile gelen Kaplan Ailesi, evlerine gittiklerinde dairelerinde tanımadığı bir kadının yaşadıklarını öğrendi.

Şaşkına dönen aile, tapulu dairelerine yerleşen kişiyi çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını söyledi.

Gülay Kaplan, “Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz." dedi.

Danimarka’dan gelen aile tapulu evlerine giremiyor VİDEO

"2 yıldır bir kadın evimde oturuyor"

Yaklaşık 8 aydır Alanya’ya her geldiklerinde tapulu dairelerinde kalamayıp otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade eden Gülay Kaplan, “Gördüğünüz gibi bir evim var ama içeriye giremiyoruz maalesef. Günümüzde hala bu tarz olayların olması şaşırtıcı bir durum. Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz. Otellerde kalıyoruz, çocuklarımı otel personellerine bırakıp, bu işlerle uğraşıyorum. 2 yıldır bir kadın evimde oturuyor. Hiçbir kira sözleşmesi olmadan, belgesi olmadan benim evimi işgal etmiş durumda.” dedi.

"Evime giremedim, otellerde kaldık"

Kendisine zor durumda bir kadının 1-2 aylığına eşyalarını koyma izni istenildiğini belirten Kaplan, “Kendisini tanımıyorum. 2 yıl önce babamın arkadaşı beni arayarak, ‘Gülay Hanım çok zor durumda kalan bir aile var. Evsiz kaldı, kendisi Ankara’ya gidiyor. En fazla 1-2 aylığına eşyalarını koyabilir mi?’ dedi. Ben de pandemi süreci olduğu için insanların ne kadar mağdur olduklarını, işsiz kaldıklarını biliyordum.

İyi niyetimden dolayı, ‘En fazla 1-2 aylık sadece eşya koyabilir. Kesinlikle kimse girmesin çünkü ben tatile gelince kalacağım’ dedim. Geçen yıl aralık ayında geldiğimde bu hanımefendinin oturduğunu anladık. Su ve elektrik abonelikleri için gittiğimde bu kadının 2 yıldır dairemde oturduğunu fark ettim. Şaşkına döndüm. Evime giremedim, otellerde kaldık.” ifadelerini kullandı.

"Kendimi kiracı gibi hissettim"

Tapulu evlerine sadece uzaktan bakabildiklerini dile getiren Gülay Kaplan, “Bana ulaştığında evimden çıkmasını istedim. Bana sürekli farklı beyanlarda bulundu. Ben de kendisine 2 hafta, 1 ay müddet verdim, yine çıkmadı. Aralık ayında geldiğimde karakola giderek şikayette bulundum. Onu da çağırdılar. Orada ev sahibi gibi davrandı. Ben utandım çünkü kendimi kiracı gibi hissettim.

Çıkmadı, 8 aydır da devam ediyor ve bir türlü çıkmıyor. Güzelce kurulmuş benim evime, neredeyse tapumu isteyecek benden. Perişan durumdayız. Yetkililerden ilgili makamlardan yardım bekliyorum. Hiç hoş bir şey değil. Çocuklarımızla evimize giremiyoruz, otellerde sürünüyoruz. Ne hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Evin önündeyiz ama evde değiliz"

İHA'nın aktarımına göre; ailenin avukatı İhsan Yılmaz, hukuk mücadelesini başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Müvekkillerim buradan zamanında bir ev almış. Danimarka’da çalıştıkları için yılda bir ve ya iki haftalığına geliyorlar. 2020 yılından itibaren Danimarka’dan gelememe durumları var. 2 yıl sonra geldiklerinde evlerinde hiç tanımadıkları bir insan oturuyor. Herhangi bir sözlü ve ya yazılı kiracılık ilişkileri mevcut değil. Herhangi bir para ilişkileri yok, böyle bir istekleri de yok. Tek istekleri kendi evlerinde oturabilmek.

Evin önündeyiz ama evde değiliz. Haklı olmayan yere tecavüz suçu oluşmuştur. Adli ve idari sürecimize başlamış durumdayız. Adli ve idari süreci en hızlı şekilde halledip, inşallah gelecek yaz mevsiminde kendilerine ait olan evlerinde tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.