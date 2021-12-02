- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Dans eden su çulluğu
Dans eden su çulluğu
Kırklareli'de beslenirken gövdesini ritmik olarak hareket ettiren su çulluğu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
- DHA
- 02.12.2021 - 15:50
- Güncelleme : 02.12.2021 - 16:16
2007 yılından bu yana yaban hayatı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez'in kadrajına, su çulluğu takıldı.
Göçmen kuşlarını gözlemlemek için Kırklareli'ne giden Ölmez, dakikalarca gövdesini aşağı yukarı ritmik şekilde hareket ettiren su çulluğunu görüntüledi.
ADINI 'HALAYCI' KOYDULAR
Ölmez, hareketleri halay figürlerine benzetilen su çulluğunun videosunu, 'Yabanın İzinde' isimli sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'halaycı çulluk' benzetmesi yapılan su çulluğunun videosu oldukça ilgi gördü.
Su çulluğunun dans eder gibi hareket etmesi ilgi gördü