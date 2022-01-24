Darphane en az ilkokul mezunu işçi alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Darphane en az ilkokul mezunu işçi alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na "usta gemici" unvanıyla 3, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ise 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? 2022 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 24 Ocak-28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Alımı yapılacak 9 temizlik görevlisi için en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak gerekiyor. Bugün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış kişiler bu ilana başvurabilecek. Bu şart, 3 eski hükümlü ve 3 engelli temizlik görevlisi alımı için de geçerli olacak.

İstihdam edilecek 15 koruma ve güvenlik görevlisi için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmanın yanı sıra bu alanlarda 2 yıllık deneyim şartı bulunuyor.

Kuruma ayrıca 22 baskı işçisi alınacak. Bu pozisyona başvurularda 18 yaşından büyük olma ve ortaöğretim mezuniyeti şartı yer alıyor.

Adaylarda TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyim veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olma kriteri bulunuyor.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.

Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek.

Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecek.

Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

3 USTA GEMİCİ ALINACAK

Öte yandan UIlaştıma ve Altyapı Bakanlığı da taşra birimlerinde çalıştırmak üzere İŞKUR aracılığıyla usta gemici unvanında 3 sürekli işçi alımı yapacak.

Alım için en az ön lisans programından mezuniyet, usta gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 yıl deniz hizmeti şartı bulunuyor.

Yeterliliğe ilişkin her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara ve belgelere sahip olmak, sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemek de şartlar arasında yer alıyor.

Bu göreve alım için bugünden itibaren 28 Ocak'a kadar "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da Alo 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapılabilecek.