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- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alacak! Başvurular ne zaman başlıyor?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alacak! Başvurular ne zaman başlıyor?
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kişilik kamu işçisi statüsünde personel alacak.İşte detaylar..
- 29.08.2022 - 12:48
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kişilik kamu işçisi statüsünde personel alınacağını duyurdu.Haber sonrası başvuru yapmak isteyenler konu hakkında detayları araştırmaya başladı.
Resmi Gazete'de yer ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 ciltçi, 5 tipo baskıcısı, 5 ofset baskı operatörü alacak.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kişilik kamu işçisi alımları 29 Ağustos tarihinde başlayarak 2 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.
Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Online başvurular dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.