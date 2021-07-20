Darülaceze'de Kurban Bayramı ziyaretleri

Kurban Bayramı nedeniyle, Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına izin verildi. Darülaceze sakinleri yakınlarıyla hasret giderirken, bahçede bir eğlence düzenlendi.

Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze, Kurban Bayramı'nda birinci derece yakınlar için ziyarete açıldı.

Sınırlı sayıda ve sadece 15 dakikalığına ziyaretçi alan Darülaceze'nin bahçesinde eğlence yapıldı.

Yakınlarını görmeye gelenler bol bol fotoğraf çektirip, dans etti.

ŞARKILAR EŞLİĞİNDE BAYRAMLAŞMA

Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren sakinler, Kurban Bayramı'nda yakınlarıyla hasret giderdi.

Darülaceze sakinleri, yakınlarıyla tesis bahçesinde sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Sakinler düzenlenen eğlencede birbirileriyle bayramlaştı, şarkılar söyledi, dans etti. Darülaceze içerisindeki tesiste bağışçıların kurbanları kesildi.

"BUGÜN BİZİM İÇN GÜZEL BİR GÜN"

78 yaşındaki Nazif Kara, "Bugün hakikaten güzel bir gün bizim için. Çoluk çocuk geliyorlar bizi mutlu ediyorlar. Sevinçli bir gün yaşıyoruz." dedi.

74 yaşındaki Ayşe Selma Ünal, "Her şey güzel, eğleneceğiz inşallah. Kardeşimi bekliyorum, arkadaşlarımı bekliyorum, akrabalarım var gelir. Mutluyum, huzurluyum." diye konuştu.

"BENİM ZİYARETÇİM PEK GELMEZ.."

66 yaşındaki Fatma Leyla Argon "Mutluyum bayram olduğu için. Benim ziyaretçim pek gelmez, aşı olmadılar daha onun için gelmezler, HES kodları yok, buraya girerken soruyorlar." şeklinde konuştu.