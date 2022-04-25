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    Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 25.04.2022 - 20:39
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    Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11’de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Datça'nın çevre mahallelerinde de hissedildi

    Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

    Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem #1

     


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