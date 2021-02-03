Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Datçalılar, sahile giderek denizin tadını çıkardı.

Muğla Datça’da ocak ayı boyunca etkisini sürdüren soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava, şubatın ilk günlerinde yerini güneşe bıraktı.

Havanın ısınmasını fırsat bilenler de mavi bayraklı Hastanealtı Plajı'na akın etti.

Denize girip yüzenlere, Hastanealtı Plajı'nın maskotu 'Golden Retviever' cinsi köpek de eşlik etti.

SOSYAL MESAFELİ TEMİZ HAVA

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, sahil kıyıları vatandaşlarla doldu. Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, banklarda oturdu.

"DENİZ SEZONUNU AÇTIK

Müzisyen Utku Soysal, “Her mevsim burada denize girmek mümkün. Ancak son bir aydır fırtına, soğuk ve yağışlı havadan dolayı denize giremedik. Sahilde güneşlenemedik. Şubat ayının ilk günlerinde güneş yüzünü gösterdi ve biz de deniz sezonunu açtık. Bundan sonra havalar ısınır artık.” diye konuştu.

Datça'da güneş açınca sahiller doldu VİDEO





















