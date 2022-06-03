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    Debisi düşen Tunca Nehri'nde atıklar gün yüzüne çıktı

    Tarım kenti Edirne'nin binlerce dekar bereketli topraklarını sulayan Tunca Nehri'nin düşen debisi sonrası yatağında adacıklar ve ot öbekleri oluşurken, nehirde atılan atıklar da ortaya çıktı.
    • 03.06.2022 - 01:58
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    Debisi düşen Tunca Nehri'nde atıklar gün yüzüne çıktı

    Mart ayında 36 metreküp/saniye akan nehir, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son ölçülen verilerine göre 7 metreküp/saniyeye düştü.

    Su seviyesi, vatandaşları endişelendirdi

    Bulgaristan'da doğarak Edirne'de Meriç Nehri ile birleşen nehirdeki suyun, bölgede çeltik (pirinç) ekimi ile birlikte düştüğü ileri sürüldü. Tunca Köprüsü etrafında kuraklığın daha çok etkili olduğu görülürken, vatandaşlar, nehirde su seviyesinin az olmasının endişe verici olduğunu dile getirdi.

    Debisi düşen Tunca Nehri'nde atıklar gün yüzüne çıktı - VİDEO

    Tarım kenti Edirne, su sıkıntısı yaşıyor

    DHA'Nın haberine göre; Edirne'de su olmadığı zaman tarımın da olmayacağını söyleyen İnan Demir, "Nehir pandemide debisi iyi akıyordu. Ama şu anda kuraklık olmuş. Yağışların etkisinden. Yağmur yağmadı. Edirne tarım kenti, su olmazsa tarım da hiçbir şey de olmaz. Su hayattır. Bir an önce yağması lazım. Yağış olursa bu kuraklık gider. Otlar da, su maymunları da çok var. Kuraklık olduğu zaman böyle oluyor maalesef" dedi.

    Debisi düşen Tunca Nehri nde atıklar gün yüzüne çıktı #1

    Geçen yıldan daha düşük seviyede

    Tunca Nehri'nin geçen yıla göre daha düşük seviyede aktığını belirten Betül Okuyan ise, "Maalesef hem yağışsızlık hem de çevresel koşullar her geçen yıl nehri daha kötü bir durumda getiriyor. Trakya bölgesi, bir tarım bölgesi. Susuzluğun dışında görüntüsü, pisliği çöplük. Gelen turistleri, herkesi etkiliyor. Her yıl daha kötü bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Geçen yıldan daha düşük bir seviyede" diye konuştu.

    Çevrede oturanlar da nehrin yatağında ve çevresinde temizlik çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

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