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    Değerli eşyaları 'nereye saklasam' derdine son verecek fikirler

    Evinizde bulunan değerli eşyalarınızı saklamak için kimsenin aklına gelmeyecek bir yerler arıyorsanız, artık gerek kalmadı. İşte pes dedirtecek eşya saklama ipuçları...
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 16:44
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    Değerli eşyaları 'nereye saklasam' derdine son verecek fikirler

    Çalınmasından veya kaybolmasından korktuğunuz, kimsenin görmesini istemediğiniz eşyalarınızı evinizde saklama fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz.

    Her an bir şey olacak korkusuyla evde duran bir yüzük, para veya manevi değerli olan şeyleriniz için evinizdeki gizli noktaları sizinle paylaşıyoruz.

    Size güven veren bir tanesini seçerek, harekete geçebilirsiniz.

    İşte evin içinde farkında olmadığınız ama güven dolu bir liman olabilecek saklama yerleri..

    EVDE EŞYALARI SAKLAMAK İÇİN EN İYİ YERLER

    ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TORBASI

    Özellikle kullanmadığınız bir süpürge torbasının içini saklama yeri olarak kullanabilirsiniz.

    Değerli eşyaları nereye saklasam derdine son verecek fikirler #1

    SAKSI DİPLERİ

    Bitkinizin dibine gömeceğiniz değerli eşyayı bulmak, neredeyse imkansız.

    Değerli eşyaları nereye saklasam derdine son verecek fikirler #2

    DVD KUTULARI

    Hem nostaljik hem de bir zula yeri. Eski DVD kutuları, para ve küçük eşyalarınızı saklamak için kullanışlı bir yer olabilir.

    İÇİ DOLU KAVANOZLAR

    Kolay geri bulmanız açısından bakliyat dolu bir kavanozu tercih etmenizi öneriyoruz.

    İLAÇ KUTUSU

    Evinize gelen bir misafirin veya hırsızın ilaç kutularına bakma ihtimali oldukça düşüktür. Özellikle bitmiş şurup şişeleri içinizin rahat edeceği bir zula fikri olabilir.

    Değerli eşyaları nereye saklasam derdine son verecek fikirler #3

    DONDURUCU

    Derin dondurucular veya buzdolabı, sert maddeden oluşan değerli eşyalarınızı saklamaz için cazip görünüyor.

    ÇORAP İÇİ

    Çift halinde katladığınız çoraplarınızın arasına bakmak kimin aklına gelir ki...

    KEDİ KUMU

    Evinizde patili bir dostunuz varsa daha şanslısınız. Kum dibini kullanışlı hale getirebilirsiniz.

    Değerli eşyaları nereye saklasam derdine son verecek fikirler #4

    VAZOLAR

    Evinizde kenarda köşede süs niyetine duran vazoların içi, acil durumlarda içine atabileceğiniz pratik bir saklama fikri.

    TUVALET KAĞIDI RULOSU

    Özellikle paralarınızı rulo halinde tuvalet kağıtlarınızın arasına sıkıştırabilirsiniz.

    ÇOCUK BEZİ

    Bir çocuk bezi paketinin herhangi bir hırsızın dikkatini çekmesi pek olası değildir.Yine de iyi bir önlem için, paranızı bir bebek bezinin içine gizlice sarın.

     

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