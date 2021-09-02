Değerli eşyaları 'nereye saklasam' derdine son verecek fikirler

Evinizde bulunan değerli eşyalarınızı saklamak için kimsenin aklına gelmeyecek bir yerler arıyorsanız, artık gerek kalmadı. İşte pes dedirtecek eşya saklama ipuçları...

Çalınmasından veya kaybolmasından korktuğunuz, kimsenin görmesini istemediğiniz eşyalarınızı evinizde saklama fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Her an bir şey olacak korkusuyla evde duran bir yüzük, para veya manevi değerli olan şeyleriniz için evinizdeki gizli noktaları sizinle paylaşıyoruz.

Size güven veren bir tanesini seçerek, harekete geçebilirsiniz.

İşte evin içinde farkında olmadığınız ama güven dolu bir liman olabilecek saklama yerleri..

EVDE EŞYALARI SAKLAMAK İÇİN EN İYİ YERLER

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TORBASI

Özellikle kullanmadığınız bir süpürge torbasının içini saklama yeri olarak kullanabilirsiniz.

SAKSI DİPLERİ

Bitkinizin dibine gömeceğiniz değerli eşyayı bulmak, neredeyse imkansız.

DVD KUTULARI

Hem nostaljik hem de bir zula yeri. Eski DVD kutuları, para ve küçük eşyalarınızı saklamak için kullanışlı bir yer olabilir.

İÇİ DOLU KAVANOZLAR

Kolay geri bulmanız açısından bakliyat dolu bir kavanozu tercih etmenizi öneriyoruz.

İLAÇ KUTUSU

Evinize gelen bir misafirin veya hırsızın ilaç kutularına bakma ihtimali oldukça düşüktür. Özellikle bitmiş şurup şişeleri içinizin rahat edeceği bir zula fikri olabilir.

DONDURUCU

Derin dondurucular veya buzdolabı, sert maddeden oluşan değerli eşyalarınızı saklamaz için cazip görünüyor.

ÇORAP İÇİ

Çift halinde katladığınız çoraplarınızın arasına bakmak kimin aklına gelir ki...

KEDİ KUMU

Evinizde patili bir dostunuz varsa daha şanslısınız. Kum dibini kullanışlı hale getirebilirsiniz.

VAZOLAR

Evinizde kenarda köşede süs niyetine duran vazoların içi, acil durumlarda içine atabileceğiniz pratik bir saklama fikri.

TUVALET KAĞIDI RULOSU

Özellikle paralarınızı rulo halinde tuvalet kağıtlarınızın arasına sıkıştırabilirsiniz.

ÇOCUK BEZİ

Bir çocuk bezi paketinin herhangi bir hırsızın dikkatini çekmesi pek olası değildir.Yine de iyi bir önlem için, paranızı bir bebek bezinin içine gizlice sarın.