Değişti! Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? İç ve dış hatlar kararı...

Değişti! Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? İç ve dış hatlar kararı...

Aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu dün kaldırılmıştı. Ancak bugün yeni bir karar daha duyuruldu. Pkei uçuşlarda PCR testi hala zorunlu mu?

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren uygulanan belirli toplu alanlara girişlerdeaşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ancak bugün PCR testleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Valiliklere gönderilen yeni yazıda uçakla şehirler arası seyahat edecek olanlar için kararın devam edeceği bildirildi.

Vatandaşlar ise uçuşlarda PCR testi isteniyor mu istenmiyor mu sorusunu gündeme getirdi. Karışıklık olmaması adına PCR testi zorunluluğuna dair gelişmeler araştırılıyor.

Peki yurt içi ve yurt dışı uçularda PCR testi zorunlu mu? İşte son karar...

UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

"PCR TESTİ İSTENMEYE DEVAM EDECEK"

Genelgede, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLARDA PCR ZORUNLU MU?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.