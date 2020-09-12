Deli bal nedir, nasıl kullanılır? Deli balın faydaları ve zararları neler? Deli bal tüketimi nasıl olmalı?

Deli bal nedir, nasıl kullanılır? Deli balın faydaları ve zararları neler? Deli bal tüketimi nasıl olmalı?

Adı bal olan ancak bildiğimiz bal kadar masum olmayan deli balın tüketimine oldukça dikkat edilmeli. Peki deli bal nedir, nasıl tüketilir? Deli balın yararları ve zararları nedir? İşte cevabı...

Deli bal, diğer ballar gibi tatlı olmamakla birlikte bir bal çeşididir. Deli balın bu isme sahip olmasının ise bir çok sebebi var.

İsmi nedeniyle korkutan deli bal, her ne kadar dikkatli tüketilmesi gereken bir ürün olsa da, oldukça faydalı ve şifalı bir bal çeşididir.

Peki deli bal nedir, nasıl tüketilir? Deli balın faydaları ve zararlı nelerdir? Deli balın kaç kaşık tüketilmesi gerekir? Detaylar haberimizde...

DELİ BAL NEDİR?

Doğru kullanım halinde oldukça faydalı olan deli bal, yanlış kullanımlarda ciddi sonuçlar doğurarak insan sağlığını tehlikeye atabiliyor.

DELİ BAL NASIL YAPILIR VE NERELERDEN ELDE EDİLİR?

Arıların, orman gülü olarak anılan, genelde mor ve tonlarında renklere sahip olan ama farklı türlerinde sarı ve beyaz renklerin de görülebildiği çiçeklerden elde ettiği bu bal, ülkemizde Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, özellikle Doğu Karadeniz'de çokça üretiliyor.

DELİ BALIN DİĞER ADI: TUTAN BAL

Tadı, bildiğimiz diğer tüm ballara göre acı olduğu için "acı bal" ya da fazlası bünyede olumsuz etkiler yarattığı için "tutan bal" olarak da anılıyor.

DELİ BAL NE İŞE YARAR?

Piyasada deli bal olarak birçok farklı bal satılsa da, gerçek bir deli bal, tadı dışında renginden de anlaşılabiliyor. Çünkü yine bildiğiniz tüm ballara göre daha koyu renk, hafif kızıla çalan kahverengimsi bir renge sahip bu bal. E peki ne işe yarıyor bu değişik bal?

• Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırıyor.

• Öksürüğün de hızlıca kesilmesinde büyük rol oynuyor.

• Sadece grip, nezle gibi yaygın ve nispeten basit hastalıklara değil, gastrit, bronşit, faranjit gibi hastalıklara karşı da vücuda destek oluyor.

• Tansiyonu düşürdüğü için hipertansiyon rahatsızlığına iyi geliyor.

• Tıpkı tansiyon gibi kolesterolü de düşürme konusunda büyük rol oynuyor.

• Mide ağrılarının hızlıca dinmesini sağlıyor.

• Doğru miktarda yendiğinde sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor.

• Sinir sisteminin düzenlenmesine olan katkılarıyla sinir bozukluğu, halsizlik, uykusuzluk gibi sorunların da kolayca çözülmesini sağlıyor.

• Çok güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu mikroplardan koruyor.

• Ağrı kesici etkileriyle sadece mide ağrılarına değil, baş ağrısı gibi sıkça yaşanan ağrılara da iyi geliyor.

• İçinde kalsiyum, potasyum gibi vücudumuzun ihtiyacı olan maddelerden bolca bulunduğundan dokuların sağlıklı bir şekilde kalmasında vücuda önemli katkılarda bulunuyor.

DELİ BALIN ZARARLARI NELER?

En az faydalarını bilmek kadar önemli: Deli balın zararları, yan etkileri

Deli bal, mutlaka doktora danışarak tüketmeniz gereken ve asla tüketmeniz gereken ölçüyü -ki bu genel olarak 1 çay kaşığı olarak biliniyor, aşmamanız gereken bir yiyecek. Eğer bilinçsizce ya da fazla tüketirseniz deli balın şu tehlikeleri sizi bulabilir, aman diyelim.

• Boğazda aşırı bir yanma hissi oluşturuyor.

• Cildin ve gözlerin kızarmasına neden oluyor.

• Kalp ritminin düzenini bozuyor.

• Tansiyonda ani düşüşlere neden oluyor.

• Mide bulantısı, hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya bırakıyor.

• Bulanık görmeye neden olabilir, hatta geçici körlüğe bile sebebiyet verebileceği söyleniyor.

• Aynı şekilde baş ağrıları oluşturabiliyor, baş dönmesine neden oluyor.

• Tüm bunların yanı sıra, bağırsakların çalışma düzenini de bozarak ishale neden olabiliyor.

• Yanlış ve bilinçsizce tüketilen deli bal söz konusu olduğunda durum, halüsinasyon görmekten tutun da bilinç kaybına kadar gidebiliyor. Böyle durumlar yaşandığında acilen doktora gidilmesi, hastanın deli bal tükettiğinin mutlaka söylenmesi gerekiyor. Çünkü bu durum, aslında ölüme kadar varan ciddi sorunlar doğuran "deli bal zehirlenmesi" ya da "bal tutması" olarak bilinen ciddi bir hastalık.

DELİ BAL NERELERDE BULUNUR?

Tüm yararlarını ve zararlarını öğrendiğimize göre: Deli bal nerelerde bulunur?

Deli bal, ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesi'nde yetiştiriliyor. Bu nedenle, deli balın ününü duyan yabancı araştırmacıların bile Karadeniz Bölgesi'ne giderek deli bal aldığı biliniyor.

DELİ BAL DENİLEN HER BAL ALINMAMALI

Bu bal, hem çok faydalı hem de çok zararlı olabildiğinden "deli bal" olarak satılan her balın alınmaması büyük önem taşıyor. Gerçek bir deli balı acımsı, buruk tadı ve koyu kızıl-kahve renginden anlayabilirsiniz ancak yine de güvenmediğiniz kişilerden asla ama asla almamalısınız.

Unutmayın, etkileri bu kadar farklı ve büyük bir baldan söz ediyoruz. Sağlığınızı asla tehlikeye atmamalı, deli bal alacaksanız çok çok dikkatli olmalısınız.

DELİ BAL NASIL TÜKETİLİR?

Hadi almaya karar verdiniz ve güvenilir birinden gerçek bir deli bal temin ettiniz diyelim. Şimdi onu nasıl tüketeceksiniz?

Yetişkinlerin günde 1 çay kaşığı deli bal tüketmesi, 1 çay kaşığının üzerine asla ama asla çıkmaması gerekiyor. Çocuklarınsa deli baldan tamamen uzak durması ve tüketmemesi gerekiyor.

Tahmin edeceğiniz üzere deli bal, tek başına 1 çay kaşığı tüketilmesinin dışında öyle tatlıların içine, içeceklerin içine konarak da tüketilmiyor.

Tekrar etmekte fayda var, sorununuz ne olursa olsun deli bal konusunda mutlaka doktorunuza başvurarak hareket etmelisiniz. Bir hastalığınız yoksa ve sadece hastalıklardan korunmak için deli bal tüketmeye karar verdiyseniz bile doktora danışmadan deli bal tüketmemelisiniz.