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    Della Miles 'Domdom Kurşunu' şarkısını söyledi

    Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, festivalde söylediği şarkılarıyla davetlilerden tam not aldı.
    • 01.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:34
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    Della Miles 'Domdom Kurşunu' şarkısını söyledi

    Asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali, birkaç gün sürmesinin ardından dün final yaptı.

    Kahramanmaraş'ta düzenlenen festivale yüz binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

    Della Miles sahne aldı

    Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen ve Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles de festivale katılan isimlerin arasında yer aldı.

    Della Miles, İngilizce ve Türkçe şarkıları seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

    Della Miles 'Domdom Kurşunu' şarkısını söyledi VİDEO

    Della Miles Domdom Kurşunu şarkısını söyledi #1

    Domdom Kurşunu şarkısını Türkçe seslendirdi

    Gecenin ortasında dinleyecilere sürpriz yapan Miles, Mahzuni Şerif’in ‘Domdom Kurşunu’ adlı eserini de Türkçe söyledi.

    İHA'nın aktarımına göre; davetlilerden tam not alan ünlü sanatçı, daha sonra sahneden inerek seyircilerin arasına girdi.

    Della Miles Domdom Kurşunu şarkısını söyledi #2

    Çok beğenildi

    Miles'in 'Domdom Kurşunu' şarkısını söylediği anlar, izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

    Della Miles Domdom Kurşunu şarkısını söyledi #3


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