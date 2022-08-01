Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, festivalde söylediği şarkılarıyla davetlilerden tam not aldı.

Asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali, birkaç gün sürmesinin ardından dün final yaptı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen festivale yüz binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

Della Miles sahne aldı

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen ve Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles de festivale katılan isimlerin arasında yer aldı.

Della Miles, İngilizce ve Türkçe şarkıları seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Della Miles 'Domdom Kurşunu' şarkısını söyledi VİDEO

Domdom Kurşunu şarkısını Türkçe seslendirdi

Gecenin ortasında dinleyecilere sürpriz yapan Miles, Mahzuni Şerif’in ‘Domdom Kurşunu’ adlı eserini de Türkçe söyledi.

İHA'nın aktarımına göre; davetlilerden tam not alan ünlü sanatçı, daha sonra sahneden inerek seyircilerin arasına girdi.

Çok beğenildi

Miles'in 'Domdom Kurşunu' şarkısını söylediği anlar, izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.