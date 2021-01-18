Demre’de kış ortasında bahar yaşanıyor

Gündüz sıcaklığının 22-23 dereceye ulaştığı, bitkiler ve ağaçların çiçek açtığı Antalya'nın Demre ilçesinde arılar polen toplamaya başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya’nın Demre ilçesinde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor…

Hava sıcaklığının ocak ayında bile bazı günler 22-23 dereceye çıktığı ilçenin büyük bölümünde çiçekler açtı.

Başta Myra Antik Kenti olmak üzere her yerde papatyalar, yabani güller, yabani laleler, sarı çiçekler, Japon güllerinden arılar polen toplamaya başladı.

BADEM AĞACI ÇİÇEK AÇTI

Beymelek Mahallesi'nde bir badem ağacı çiçek açarken, üretici Özdemir Sevinç'in bahçesindeki çiçek açan limon ağaçları da görenleri şaşırttı.

Demre'deki görüntüler kış mevsiminden ziyade bahardan günleri andırdı.

“KIŞIN ORTASINDAYIZ”

Beymelek Mahallesi'ndeki çiçek açan badem ağacının fotoğrafını çeken Erhan Yücesan, "Kışın ortasındayız. Türkiye'nin birçok yeri karla mücadele ederken, Demre'de gördüğünüz gibi badem ağaçları çiçek açmış durumda." dedi.

“HAVALAR SOĞUK OLURSA BU ÇİÇEKLER ÖLÜR”

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan Özdemir Sevinç de, "Ocak ayının ortasındayız. Havaların sıcak gitmesinden dolayı limon ağaçları çiçek açtı. Havalar soğuk olursa bu çiçekler ölür. Limonun meyvesi olmaz." diye konuştu.